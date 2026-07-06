Servizio rifiuti, "rispettare tipologie, quelle non conformi non saranno raccolte"

Dalle verifiche effettuate è emerso che, salvo rari casi riconducibili a disguidi operativi, il mancato ritiro è spesso determinato dalla non conformità dei rifiuti conferiti

Gela. L'amministrazione comunale rinnova l'invito ai cittadini a prestare la massima attenzione nella raccolta differenziata dei rifiuti, adottando comportamenti corretti che consentano di migliorare il servizio di raccolta porta a porta e di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dalla normativa. L'appello nasce a seguito delle criticità segnalate dalla società Impianti Srr, che nelle ultime settimane ha registrato un elevato numero di chiamate al proprio call center da parte di utenti che lamentavano il mancato ritiro dei rifiuti esposti davanti alle proprie abitazioni. Dalle verifiche effettuate è emerso che, salvo rari casi riconducibili a disguidi operativi, il mancato ritiro è spesso determinato dalla non conformità dei rifiuti conferiti. In numerose occasioni, infatti, gli operatori hanno riscontrato la presenza di materiali diversi all'interno dello stesso sacco, come carta o vetro conferiti insieme alla plastica o altre tipologie di rifiuto non previste dal calendario di raccolta. Un errore che comporta inevitabilmente il mancato ritiro del sacchetto e che genera un inutile aggravio di lavoro sia per il call center sia per gli operatori incaricati delle verifiche sul territorio, rallentando il servizio e sottraendo risorse che potrebbero essere impiegate per migliorare ulteriormente la raccolta. Per questo motivo il Comune avvia una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di ricordare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e l'importanza di rispettare il calendario della raccolta differenziata. Una corretta separazione dei materiali rappresenta un gesto semplice ma fondamentale, che contribuisce a tutelare l'ambiente, a migliorare l'efficienza del servizio e ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. L'obiettivo è superare la soglia del 65% di raccolta differenziata, traguardo che consentirebbe al Comune di accedere ai benefici economici previsti per gli enti virtuosi e di creare le condizioni per una futura riduzione della Tari a vantaggio dell'intera collettività. L'amministrazione confida nel senso civico dei cittadini e nella collaborazione di tutti affinché il servizio possa svolgersi in maniera regolare ed efficiente. Si ricorda inoltre che, qualora continuino a essere conferiti rifiuti non conformi, potranno essere adottate misure più incisive, tra cui l'apposizione del "bollino rosso" sui sacchi non ritirati e i successivi controlli della Polizia Locale, con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.