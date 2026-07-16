Servizio rifiuti, Orsa: "Serve una programmazione precisa dei turni di riposo dei lavoratori"

La richiesta arriva dal segretario nazionale del sindacato Orsa igiene ambientale

Gela. Con l'avvento del nuovo amministratore di Impianti Srr, la società in house del ciclo rifiuti, bisognerà da subito affrontare questioni legate all'organizzazione del servizio, in tutti i comuni dell'ambito. Una richiesta in tal senso arriva dal segretario nazionale del sindacato Orsa igiene ambientale Orazio Caiola ed è rivolta al neo manager Grazia Cosentino. “C'è la necessità – spiega il segretario – di avere risposte celeri sulla pianificazione dei periodi di riposo estivo che spettano agli operai. In tutti i cantieri sta montando un certo nervosismo. Senza riscontri a breve non sono da escludere forme di agitazione”.