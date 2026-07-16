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Servizio rifiuti, Orsa: "Serve una programmazione precisa dei turni di riposo dei lavoratori"

La richiesta arriva dal segretario nazionale del sindacato Orsa igiene ambientale

A cura di Redazione Redazione
16 luglio 2026 07:15
Servizio rifiuti, Orsa: "Serve una programmazione precisa dei turni di riposo dei lavoratori" -
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Attualità
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Gela. Con l'avvento del nuovo amministratore di Impianti Srr, la società in house del ciclo rifiuti, bisognerà da subito affrontare questioni legate all'organizzazione del servizio, in tutti i comuni dell'ambito. Una richiesta in tal senso arriva dal segretario nazionale del sindacato Orsa igiene ambientale Orazio Caiola ed è rivolta al neo manager Grazia Cosentino. “C'è la necessità – spiega il segretario – di avere risposte celeri sulla pianificazione dei periodi di riposo estivo che spettano agli operai. In tutti i cantieri sta montando un certo nervosismo. Senza riscontri a breve non sono da escludere forme di agitazione”.

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