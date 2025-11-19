Servizio rifiuti e costi, "addizionale calcolata su Comune": esaminato anche tributo speciale

Verifiche in sede di Libero Consorzio

Gela. Il servizio rifiuti, in queste ore, è al centro di diverse valutazioni, in più sedi. Sono approfondimenti, dai costi e fino all'impiantistica, richiesti soprattutto dall'amministrazione comunale. Questa mattina, gli uffici del Libero Consorzio di Caltanissetta, nel corso di un incontro tecnico, hanno dato riscontri sulla vicenda dei costi, posta già in sede regionale dal sindaco Terenziano Di Stefano. Per i tecnici della Provincia, l'addizionale sul mancato raggiungimento della soglia di raccolta differenziata va calcolata sul singolo Comune e non sull'ambito, come inizialmente indicato dal primo cittadino. E' stato prodotto, in tal senso, un parere della Regione, che l'amministrazione comunale intende valutare, attraverso i propri uffici. “Se così è – dice il primo cittadino – la questione riguarda il 2023 mentre per il 2024 la soglia di raccolta differenziata è stata superata e non dobbiamo versare nulla”. Le verifiche sono state sviluppate, inoltre, intorno al tributo speciale per i conferimenti a Timpazzo. Anche in questo caso, sulla scorta peraltro di una pronuncia del Consiglio di Stato, non sono previsti mutamenti rispetto ai 12,36 euro per tonnellata. L'amministrazione comunale aveva avanzato un calcolo differente, sottoponendolo ai riferimenti del dipartimento regionale acqua e rifiuti, ovvero 7,75 euro a tonnellata. Di fatto, con il chiarimento pervenuto nel corso dell'approfondimento, al quale hanno preso parte le società del ciclo rifiuti, Srr e Impianti Srr, pure con il loro supporto legale, non ci saranno cambiamenti particolari. Comuni e Srr, intanto, sono riuniti, in assemblea, per affrontare un altro capitolo di notevole peso, quello dell'impiantistica.