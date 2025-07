Servizio rifiuti, costituito gruppo di lavoro interno: controlli e anche proposte su nuovo contratto

Palazzo di Città vuole mantenere rapporti coerenti alle finalità del servizio, con Srr4 e Impianti Srr, ma senza perdere di vista gli obiettivi, compreso quello del 65 per cento di raccolta differenziata, dettati dal contratto che assoma cifre pesanti

Gela. Un gruppo di lavoro, costituito da dipendenti comunali, che permetterà un monitoraggio e un controllo costante sul servizio rifiuti. Il segretario generale Curaba, che ad interim si occupa della dirigenza del settore ambiente, ha ricostituito una struttura interna che si occuperà appunto di un servizio sempre molto delicato sul territorio. Di recente, il segretario, con un proprio provvedimento, rifacendosi alla normativa in materia, ha superato le figure del dec e del rup. Il primo aveva già presentato le dimissioni e il secondo invece era stato trasferito in altri uffici. Così, il ruolo di coordinamento nella nuova struttura interna va all'architetto Santi Nicoletti. Dovrà rapportarsi con il dirigente, con il sindaco Di Stefano, con l'assessore al ramo Fava e dovrà mantenere i rapporti con Impianti Srr, l'in house che si occupa della raccolta rifiuti e della gestione della piattaforma di Timpazzo. Insieme a lui, il geometra Luigi Buttiglieri, già dec del servizio e ora con compiti sulla determinazione delle fatture che saranno rilasciate a Impianti Srr per i pagamenti, e i dipendenti comunali Giovanna Caiola, Nicolina Corrente, Saverio Di Blasi e il geometra Roberto Caci. Tra le funzioni attribuite al gruppo di lavoro, delineare proposte migliorative in vista del nuovo contratto da sottoscrivere con Impianti. Quello in essere scadrà a ottobre. Dovranno essere assicurati, in maniera minuziosa, tutti gli adempimenti sul controllo analogo che Srr4 dovrà effettuare rispetto all'operato dell'in house Impianti Srr. Ci dovrà essere un interscambio di dati e informazioni tra gli uffici municipali e quelli della Srr. Si cercherà di rafforzare le verifiche per stanare i trasgressori, che ancora oggi abbandonano rifiuti ovunque o lo fanno senza osservare le fasce di raccolta. Palazzo di Città vuole certamente mantenere rapporti coerenti alle finalità del servizio, con Srr4 e Impianti Srr, ma senza perdere di vista gli obiettivi, compreso quello del 65 per cento di raccolta differenziata, dettati dal contratto che assoma cifre pesanti.