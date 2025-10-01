Servizio rifiuti, contratto da adeguare per miglioramenti: fissata riunione con i riferimenti di Impianti Srr

Le parti dovranno trovare un'intesa generale

Gela. Un confronto operativo, con al tavolo l'amministrazione comunale, i tecnici del settore ambiente e il management di Impianti Srr (società in house che gestisce il servizio rifiuti), è previsto per la prossima settimana, in municipio. Il contratto che lega l'ente comunale a Impianti va rinnovato, nonostante preveda la prosecuzione per altri due anni. Le parti dovranno trovare un'intesa generale e l'amministrazione comunale, la scorsa settimana, ha fatto il punto circa adeguamenti migliorativi. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, oltre a voler stringere ancora di più sui controlli mirati per ridurre le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti fuori da ogni fascia di raccolta, sono convinti che il servizio debba raggiungere standard di efficienza più decisi. A Palazzo di Città, è stato costituito un gruppo operativo di controllo, affidato al funzionario responsabile Santi Nicoletti, che sta sviluppando verifiche pratiche e proposte per adeguare il contratto alle esigenze dell'area urbana e non solo. Codici identificativi nei sacchetti, una tariffazione differenziata e inoltre l'attivazione di un Centro comunale di raccolta, sono ritenuti punti dai quali ripartire per raggiungere una qualità differente del servizio, che a oggi è considerato non esente da pecche. Ci sono diversi aspetti da chiarire tra le parti, pure su un piano strettamente interpretativo. Un fattore critico è il ritiro dei rifiuti indifferenziati. I costi, a oggi, sono consistenti, generati dal fatto che gli utenti conferiscono, in quella fascia, qualsiasi tipo di rifiuto. Vanno tracciate soluzioni che permettano di efficientare l'intera filiera, con controlli maggiori e una più accentuata premialità. “I problemi che abbiamo riscontrato vanno affrontati e superati – sottolinea l'assessore Fava – non intendiamo arretrare”.