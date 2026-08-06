Servizio idrico, ulteriore potenziamento dei quantitativi per la città

Nelle ultime ore, date diverse segnalazioni di utenti che registrano ritardi nell'erogazione, il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, hanno chiesto e ottenuto un potenziamento

Gela. Ormai da mesi, a partire dalla piena messa a regime della nuova condotta San Leo, il ciclo idrico non fa registrare emergenze in città, al culmine di una pianificazione definita dall'amministrazione comunale insieme all'Ati e alle società del servizio. Nelle ultime ore, date diverse segnalazioni di utenti che registrano ritardi nell'erogazione, il sindaco Terenziano Di Stefano (allo stesso tempo presidente dell'Assemblea territoriale idrica) e l'assessore Filippo Franzone, hanno chiesto e ottenuto un potenziamento dei quantitativi immessi nella rete cittadina, fino a dieci litri al secondo. L'aumento consistente di presenze in città, nel periodo estivo, può generare un sovraccarico che l'amministrazione vuole superare da subito. Ci sono stati diversi contatti con i riferimenti tecnici di Siciliacque (società di sovrambito) e di Caltaqua (azienda dell'ambito). Nei prossimi giorni, le difficoltà segnalate in alcune zone della città verranno progressivamente superate. L'amministrazione aveva già ottenuto, settimane fa, un primo rafforzamento dei quantitativi, con cinque litri al secondo in più sia per la condotta San Leo sia per quella di Spinasanta. L'obiettivo rimane immutato: arrivare a forniture h24.