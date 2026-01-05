Servizio 118 dimezzato, una sola ambulanza attiva: a supporto quella di Butera

Le emergenze, anche quelle più gravi, vanno coperte con una sola ambulanza e con un eventuale supporto da quella che presta servizio a Butera

Gela. Le criticità si susseguono nel sistema sanitario cittadino, che già scontata non pochi vuoti. Il 118, in questi giorni, va a scartamento ridotto. Un'ambulanza, la "Charlie 6", è ferma per mancanza di personale. Così, le emergenze, anche quelle più gravi, vanno coperte con una sola ambulanza e con un eventuale supporto da quella che è in servizio a Butera e che se impegnata a Gela lascia scoperto il territorio di riferimento. La solita coperta troppo corta.