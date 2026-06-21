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Servizi sanitari nella nuova casa di comunità, ascensore al palo e collaudo a rischio

Difficilmente potrà essere pienamente fruibile

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2026 21:57
Servizi sanitari nella nuova casa di comunità, ascensore al palo e collaudo a rischio -
Gela
Attualità
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Gela. La casa di comunità, da poco realizzata con fondi Pnrr per accorpare più servizi sanitari nel plesso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, come abbiamo riferito è partita con il freno tirato. L'ascensore che dovrebbe permettere l'accesso ai piani superiori, soprattutto per i disabili e per chi non riesce a deambulare, ha subito presentato un guasto tecnico. Poi, in settimana, dalle verifiche condotte da una ditta specializzata sono emerse difficoltà quanto al collaudo tecnico, che non è stato effettuato. Ci sarebbero infatti incongruenze sui lavori condotti e l'ascensore, in questa fase, difficilmente potrà essere pienamente fruibile.

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