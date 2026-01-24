Servizi e supporti ai minori migranti, siglato protocollo con Rotaract

L’accordo prevede l’attivazione di diversi servizi e iniziative rivolti ai ragazzi ospiti della comunità

Gela. Il Rotaract ha siglato un protocollo di intesa con una comunità di integrazione per minori stranieri, dando ufficialmente avvio a una rete istituzionale informale a sostegno dei giovani accolti nella cooperativa “SAI Gela–Ampliamento Niscemi”. Il protocollo è stato firmato alla presenza del vicepresidente della cooperativa Alfredo Alessandro, del presidente del Rotaract Elias d’Aleo, della coordinatrice della comunità Bruna Consoli e degli operatori. L’accordo prevede l’attivazione di diversi servizi e iniziative rivolti ai ragazzi ospiti della comunità, con l’obiettivo di favorire percorsi di integrazione, inclusione sociale e supporto educativo. Grande soddisfazione è stata espressa dal Rotaract per la sottoscrizione del protocollo, considerato un importante passo di collaborazione con una realtà impegnata quotidianamente nell’accoglienza e nell’integrazione dei minori stranieri sul territorio. L’intesa rappresenta l’inizio di un percorso condiviso volto a rafforzare la rete di sostegno a favore dei giovani, promuovendo valori di solidarietà e responsabilità sociale.