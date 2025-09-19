Serie D, il Gela si gode i propri gioiellini

Oltre agli esperti interpreti in mezzo al campo, hanno convinto il tecnico biancazzurro e l’intera tifoseria anche le prove degli under.

Gela. La LND Sicilia chiude le porte ad un rinvio o ad un anticipo di Messina-Gela e ufficializza che la sfida si disputerà domenica 21 settembre alle 15. Non a caso, le due squadre hanno preventivamente svolto e quasi terminato le sedute di allenamento per l’intera settimana onde evitare brutte sorprese che avrebbero poi colto impreparati i due organici guidati da Gaspare Cacciola e Pippo Romano.

Ci si aspetta, al “Franco Scoglio”, la stessa formazione di domenica scorsa visto il risultato ma visto soprattutto l’atteggiamento propositivo della squadra, impeccabile in fase offensiva quanto in fase difensiva. Oltre agli esperti interpreti in mezzo al campo, hanno convinto il tecnico biancazzurro e l’intera tifoseria anche le prove dei tre under in campo: Renars Minuss, Mattia Marino e Mattia Panzera, oltre che il giovane gelese Flavio Ferrigno. Il primo non ha praticamente corso rischi e si è goduto lo show dei suoi compagni da una posizione alquanto privilegiata dell’impianto gelese. I due terzini, invece, si sono mostrati compatti e ordinati dal primo all’ultimo minuto, sciorinando una prova praticamente priva di sbavature. I due laterali hanno anche avuto modo di dare sfogo alla propria fantasia alzando la testa e prendendo metri, dimostrando grande personalità e zero paura di commettere errori. Un fattore non scontato e che i tifosi sulle platee del “Presti”, abituati l’anno scorso ad un pacchetto under non sempre perfetto e spesso oggetto di critiche, hanno apprezzato eccome.

“Lì si è svolto un grande lavoro in sinergia con il direttore perché abbiamo individuato gli under giusti per quello che è il mio modo di fare calcio e di metterli in campo - afferma mister Cacciola - le prestazioni di domenica scorsa di Minuss, Marino, Panzera e Ferrigno che è subentrato sono state positive ma ti posso assicurare che anche gli altri giovani che non sono ancora stati chiamati in causa sono ottimi giocatori che faranno comodo alla causa”.