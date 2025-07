Serie D, Gela nel vivo della programmazione estiva

Il Gela riparte dalle riconferme di Cacciola, Bonaffini e Lo Bianco

Gela. Rinnovata fiducia da parte del Gela nei confronti di mister Gaspare Cacciola, che l’anno scorso ha preso per mano l’organico biancazzurro e l’ha portato dritto in Serie D, mancando l’obiettivo promozione diretta per via dell’opposizione dell’Athletic Palermo ma centrandolo dalla porta secondaria. Per lui, che lo scorso settembre aveva firmato un biennale, arriva un altro prolungamento di contratto nuovamente di due anni, figlio di una grande stagione conclusasi nel migliore dei modi. Ufficializzato ieri il rinnovo fino al 2027. Una scelta forte, quella da parte della società, che vuole dare continuità al proprio ambizioso progetto con il tecnico etneo in panchina. “Allenatore di esperienza con 29 risultati positivi nell’annata appena conclusa, Cacciola rappresenta perfettamente i valori di lavoro, passione e professionalità che il nostro club porta avanti”, le parole al miele pronunciate dal sodalizio presieduto da Toti Vittoria attraverso un comunicato. E poi la frase di incoraggiamento, che inevitabilmente arringa l’affamata tifoseria biancazzurra: “Mister, insieme puntiamo ancora più in alto”. Un prolungamento praticamente mai in dubbio. La volontà di proseguire insieme è sempre stata presente e, dopo aver limato gli ultimi dettagli, si è arrivati alla conclusione desiderata da ambo le parti. Ufficializzata anche la permanenza di Alessandro Bonaffini ed Aurelio Lo Bianco, entrambi in vesti diverse rispetto all’anno scorso. Il primo dovrà far fronte ad un nuovo incarico e si sperimenterà nel ruolo di direttore generale dopo essere stato ds per due anni. A prendere il suo posto proprio il palermitano, l’anno scorso direttore dell’area tecnica. Il sodalizio biancazzurro, con il contributo dell’ex Athletic approdato nella nostra città a novembre, ha ottenuto 17 risultati utili su 19, oltre al prestigioso ritorno in D. Gela ormai nel vivo della programmazione estiva in vista della prossima stagione. Le ambizioni sono inevitabilmente elevate e la città pregusta un’annata entusiasmante. Giovedì, intanto, la scadenza per la formalizzazione dell’iscrizione al campionato di D.