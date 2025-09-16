Serie D, Gela-Messina verso il rinvio

La gara, inizialmente fissata per domenica, era stata inizialmente anticipata a sabato, anche se cresce la probabilità che la gara venga rinviata a data da destinarsi per via della precaria situazione dei peloritani.

Gela. Tiene banco il primo vero e proprio caso nel girone I del torneo di Serie D. La sezione fallimentare del Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale dell’ACR Messina. Si tratterebbe del fallimento numero quattro in poco più di 30 anni, con il calcio peloritani che potrebbe ora diventare nuovamente terreno fertile per avventurieri. Un vero disastro per uno dei club più blasonati dell’intera isola che ha anche avuto il privilegio di disputare diversi campionati di Serie A, l’ultimo nella stagione 2006-07. L’organico guidato da Pippo Romano, per altro, non ha neanche iniziato male il campionato, anzi. L’iniziale penalizzazione di 14 punti è stata ridotta a 10 dopo il pareggio all’esordio con l’Athletic Palermo e il successo esterno contro la Sancataldese di domenica scorsa.

“Dalle notizie che ho, il fallimento non significa chiusura della società - ha spiegato ieri a Bar Sport il direttore sportivo del Messina, Giovanni Martello - a questa società che si è incaricata fino ad adesso, non potrà essere data per legge la continuità della gestione. Motivo per cui verrà predisposta un’asta giudiziaria”.

La gara inizialmente fissata per domenica contro il Gela, per altro, era stata spostata a sabato proprio su richiesta del sodalizio messinese, per avere un giorno di allenamento in più prima del turno infrasettimanale di mercoledì 24. Il sodalizio con a capo Toti Vittoria, dopo aver accolto la proposta, ha anche svolto ieri la prima seduta di allenamento settimanale allo stadio “Pontelongo” di Niscemi, con il “Presti” occupato per dei lavori legati alla struttura gelese. Adesso, invece, cresce sempre di più la probabilità che la gara venga rinviata per via della delicata situazione del Messina, così come verrà presumibilmente rinviata quella di mercoledì prossimo dei peloritani sul campo dell’Acireale.