Serie D, contro l’Enna l’imperativo è vincere

Gela. Esame di grande maturità per il Gela, che dopo un mese complicato si ritrova ad affrontare l’Enna al “Presti” alle 15. L’imperativo, per i locali, è vincere per uscire dalla crisi e risollevarsi. Le due squadre vengono da due momenti totalmente diversi. I biancazzurri, sulla carta superiori sotto ogni aspetto, hanno perso le ultime quattro partite e hanno il dovere di interrompere il digiuno da quei tre punti che mancano dal 24 settembre, dal tris casalingo contro la Vigor Lamezia.

L’Enna, dal canto suo, non perde da un mese e proprio a partire da quel 24 settembre ha inanellato quattro risultati utili di fila, per la precisione tre pareggi ed una vittoria, la prima del suo campionato arrivata domenica scorsa. Proprio in virtù del successo del passato weekend al cospetto della Sancataldese ci si aspetta un Enna carico di motivazioni e pronto a minare le certezze del Gela. Lontana dalle mura amiche dello stadio “Gaeta”, la squadra gialloverde è stata in grado di fermare Nuova Igea Virtus, Athletic Palermo e Messina, tutte squadre in ottima forma e forti di un ottimo avvio di campionato.

Il Gela, invece, ha perso gli ultimi due confronti casalinghi proprio contro i giallorossi ed i nerorosa, che l’hanno fatta franca al “Presti” tornando a casa con il bottino pieno. Una vittoria sarebbe una bella iniezione di fiducia ed entusiasmo per la squadra biancazzurra ma anche per l’intera tifoseria, che dopo la primissima fase della competizione aveva sognato in grande. Dovrebbe essere escluso dall’elenco dei convocati Mauro Bollino, uscito anzitempo domenica scorsa, mentre sono in ripresa Dario Giacomarro e Maikol Benassi. La convocazione, per tutti e tre, rimane momentaneamente un’incognita.