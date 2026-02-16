Serie C, l’Ecoplast Volley si aggiudica lo scontro diretto contro la New Image Giarre

Con trentasette punti raccolti su trentanove disponibili, i rossoneri guidano il raggruppamento con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla compagine etnea.

Gela. Nella tana di un’ottima New Image Giarre, l’Ecoplast Volley vince e convince. I rossoneri calano il tris fra le mura della principale contendente al primato del girone B del torneo di Serie C ed estendono il divario di altri tre punti. 18-25, 22-25, 19-25 i punteggi dei parziali della sfida che hanno visto trionfare la formazione gelese, sempre più prima in classifica.

Con trentasette punti raccolti su trentanove disponibili, Tilaro e compagni guidano il raggruppamento con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla compagine etnea, che ha perso l’occasione di rimettere in discussione le sorti di un campionato emozionante e dominato, sinora, dall’Ecoplast Volley.