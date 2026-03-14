Serie C, l’Ecoplast torna in campo: rossoneri impegnati a Ragalna
All’andata, gli uomini guidati da Luciano Zappalà ebbero la meglio col punteggio di 3-1.
A cura di Giovanni Indovina
14 marzo 2026 17:30
Gela. Dopo aver osservato il turno di riposo, l’Ecoplast Volley torna in campo per difendere il primato nel girone B del campionato di Serie C maschile da Giarratana e Giarre, attardate di quattro lunghezze. Rossoneri di scena sul campo della Bricocity di Ragalna, in cerca di punti fondamentali per agguantare una zona playoff distante tre lunghezze.
All’andata, gli uomini guidati da Luciano Zappalà ebbero la meglio col punteggio di 3-1 al termine di una sfida più insidiosa di quanto previsto.
Appuntamento fissato per le 17:30 di domani.