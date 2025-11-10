Serie C, il Gela Basket si aggiudica il derby contro l’Olympia Comiso

23 punti per Occhipinti, mentre Hajrovic ne mette a referto 20.

Gela. Successo interno per il Gela Basket contro la rivale Olympia Comiso. Dinanzi ad un PalaLivatino privo di tifosi per via della squalifica inflitta all’impianto dalla FIP - scontata dopo le sfide contro Cus Catania e Comiso - i biancazzurri rimontano gli avversari e festeggiano una vittoria di notevole peso specifico per 82-79. Decisivo un terzo quarto da 31 punti realizzati e 19 subiti per il Gela Basket, che ha assottigliato il margine di 14 punti presente fra le due squadre all’intervallo per poi completare l’opera nell’ultima frazione del confronto. 23 punti per Occhipinti, mentre Hajrovic ne mette a referto 20.