Serie C, il Gela Basket riparte con grande decisione

Solo tre i giocatori riconfermati dalla passata stagione, mentre i volti nuovi sembrano aver già trovato grande intesa, anche se devono ancora calarsi del tutto nella parte.

Gela. Dopo aver attuato un mercato da big e aver portato nuova linfa al PalaLivatino, il Gela Basketriparte più concentrato che mai. L’esordio in C contro il Giarre è di quelli da ricordare contro una squadra messa in difficoltà dal primo all’ultimo minuto. I biancazzurri hanno eretto una diga sotto canestro e hanno concesso poco e nulla agli etnei, che non sono riusciti ad andare oltre i 54 punti. In fase offensiva, di contro, si è sfiorata quota 90 punti, con i fratelli Caiola e compagni che si sono fermati ad 87. A giudicare da ciò che abbiamo visto in occasione del debutto, sembra che l’organico sia già legato da una forte intesa, nonostante il campionato sia appena iniziato e nonostante molti di loro non abbiano mai giocato insieme. Un fattore che può rivelarsi determinante a lungo termine e che fa sognare ancor di più la società cara a Fabio Cipolla.

“La squadra è molto unita, lunedì arriverà Hajrovic e sarà la ciliegina sulla torta - dichiara Fabio Cipolla, presidente del Gela Basket - purtroppo a Siracusa avremo Frolov ai box per un infortunio ma tra un paio di settimane saremo al completo e sono sicuro che ci potremo divertire”.

Nonostante tutto ciò che di buono è stato fatto la passata stagione, in cui il Gela Basket ha sognato in grande ma si è fermato in semifinale contro la Dierre Reggio Calabria, gli atleti riconfermati dalla società sono solo tre, oltre ai tanti giovani locali in rampa di lancio. Fanno nuovamente parte del roster solo i fratelli Emanuele e Gaspare Caiola e Luka Todorovic.

“Il coach e lo staff dirigenziale hanno fatto delle valutazioni, alcuni giocatori dell’anno scorso avevano altre intenzioni e volevano provare altre esperienze - prosegue Cipolla - abbiamo deciso di ripartire dallo zoccolo duro formato dai fratelli Caiola, riportare a Gela due gelesi d’adozione come Occhipinti e Giusti e affiancargli giocatori di grande livello”.

A fare particolarmente scalpore la rescissione consensuale con Djordje Stanic, punto fermo dello spogliatoio e, più in generale, del Gela Basket. Lo slot extracomunitario lasciato vacante dal serbo è stato successivamente occupato dall’ultimo arrivato Vladyslav Frolov, autore di una buona prestazione al debutto con 11 punti messi a segno ma che a Siracusa non sarà disponibile per via di un infortunio.

“Siamo rimasti in ottimi rapporti con Stanic ed è stata una scelta consensuale, ci tengo a dirlo - conclude il massimo dirigente biancazzurro - l’atleta ha manifestato altre intenzioni e lo abbiamo sostanzialmente lasciato libero”.