Serie C, il Gela Basket piega la PSG Sales: assente Gaspare Caiola

Gela. Il Gela Basket sbanca il “Palazurria” di Catania e supera la PGS Sales. I biancazzurri trionfano sul parquet etneo per 79-70 e sciorinano una buona prova corale, con ben sei giocatori in doppia cifra alla sirena finale. Occhipinti, Todorovic ed Hajrovic si prendono la scena con 15, 14 e 13 punti. 11 punti a referto, invece, per Frolov e Giusti, con il capitano Emanuele Caiola che raggiunge la doppia cifra senza andare oltre. Assente, invece, Gaspare Caiola, non convocato dal tecnico campano per il presunto diverbio fra i due di cui vi abbiamo parlato venerdì sera.