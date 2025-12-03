Serie C, il Gela Basket dà il via al mercato invernale ingaggiando il playmaker Provenzani
Gela. Il Gela Basket inaugura il mese di dicembre con un colpo in entrata. Il playmaker Vincenzo Provenzani è un nuovo atleta del club della cicogna biancazzurra e rappresenta il primo innesto del mercato invernale.
“Il giocatore arriva dal CUS Catania e sarà a disposizione di coach Bernardo già a partire dalla gara di domenica prossima contro il Basket Siracusa e per tutto il campionato 2025/26 - afferma il sodalizio locale all’interno del comunicato pubblicato sulle proprie pagine social - Provenzani affiancherà Giovanni Occhipinti nella gestione della regia, ma coach Bernardo non disdegnerà di impiegarlo anche nel ruolo di guardia, soluzione che aumenta le opzioni tattiche e offre maggiore profondità nelle rotazioni. Cresciuto nella Stella Azzurra Roma, Provenzani vanta otto stagioni consecutive in Serie B con Scauri, Sant’Antimo, Rieti, Cassino e Viola Reggio Calabria. Nella scorsa stagione ha militato in Olympia Comiso, confermando affidabilità e costanza di rendimento.
L’arrivo del play licatese rappresenta un passo rilevante per la squadra biancazzurra, che inserisce nel roster un atleta esperto e pronto a garantire equilibrio nei momenti decisivi”.