Serie C, Gela Basket impegnata sul campo della capolista Alfa Catania

Ancora imbattuta la formazione etnea, saldamente in vetta alla classifica.

Gela. Scontro al vertice, sul parquet della palestra “Leonardo da Vinci”, fra l’Alfa Catania ed il Gela Basket, rispettivamente prima e seconda forza del girone. Gli etnei vengono da un percorso privo di sbavature e occupano, da imbattuti, la posizione più elevata della graduatoria. Subito alle spalle, invece, la formazione biancazzurra, reduce da nove vittorie ed una sconfitta casalinga, rimediata proprio nell’unico precedente fra le due compagini protagoniste oggi alle 18:30, terminato con uno scarto di 30 punti. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Calogero Cappello di Porto Empedocle e Carmelo Fiannaca di Siracusa.