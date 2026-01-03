Coltellate a don Nunzio Samà, accertamenti condotti anche dal Ris: giovane detenuto

Gli investigatori stanno approfondendo anche aspetti tecnici

Gela. Ha accoltellato il parroco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà. Non sono state ancora chiuse le indagini a carico del ventiseienne Francesco Ascia, che per questi fatti è detenuto. Gli investigatori stanno approfondendo anche aspetti tecnici e sono stati disposti accertamenti attraverso gli specialisti del Ris di Messina, soprattutto sul materiale biologico repertato. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza, interni alla chiesa, hanno permesso ai carabinieri di rintracciare Ascia, che ha precedenti penali e convive con disturbi psichici. L'attività di indagine è coordinata dalla procura. Il giovane avrebbe agito per futili motivi e nel corso dell'interrogatorio, assistito dall'avvocato Carmelo Tuccio, ha ammesso le proprie responsabilità. Lui stesso e i familiari si sono scusati con don Nunzio Samà, che ha riportato ferite, con la necessità di essere sottoposto a intervento chirurgico. Il sacerdote, già in ospedale, ha accettato le scuse, comprendendo le condizioni del ventiseienne.