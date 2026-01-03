Cittadella, furti d'auto: una vettura rubata la scorsa notte

Non sarebbe un caso isolato e già da tempo i residenti indicano l'esigenza di maggiori controlli nella zona

Gela. Dopo i colpi in abitazione, alla Cittadella, complesso residenziale a poca distanza dal quartiere Macchitella, la preoccupazione monta per i furti di automobili. La scorsa notte, è stata rubata una Fiat Panda, parcheggiata in via Sergio Leone. Non sarebbe un caso isolato e già da tempo i residenti indicano l'esigenza di maggiori controlli nella zona.