Cittadella, furti d'auto: una vettura rubata la scorsa notte

Non sarebbe un caso isolato e già da tempo i residenti indicano l'esigenza di maggiori controlli nella zona

03 gennaio 2026 13:31
Gela. Dopo i colpi in abitazione, alla Cittadella, complesso residenziale a poca distanza dal quartiere Macchitella, la preoccupazione monta per i furti di automobili. La scorsa notte, è stata rubata una Fiat Panda, parcheggiata in via Sergio Leone. Non sarebbe un caso isolato e già da tempo i residenti indicano l'esigenza di maggiori controlli nella zona.

