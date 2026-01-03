"Festività con eventi nonostante poche risorse", Morselli: "Falcone? Mai nascosto nulla"

"Stiamo lavorando a una proposta importante per un bando ministeriale, sostenendo la progettualità di Gela città del mare", spiega. "Ho un ottimo rapporto con gran parte degli esponenti del Movimento cinquestelle", aggiunge

Gela. Le deleghe attribuitele dal sindaco Terenziano Di Stefano l'hanno portata a concentrare buona parte della sua azione amministrativa sulla costruzione di un programma di eventi e iniziative, culminato nel periodo estivo e proseguito in quello natalizio e di fine anno. Tra l'assessore Romina Morselli, in quota M5s, e il primo cittadino, la sintonia amministrativa non è mai venuta meno. Morselli, che sta parallelamente seguendo gli iter dei finanziamenti destinati all'Unione dei Comuni e al programma “Metro plus” ma anche la non semplice trafila dei musei dettata dalla Regione, traccia una disamina piuttosto favorevole rispetto a quanto fatto. “Siamo riusciti, con risorse ridottissime, ad assicurare circa un mese e mezzo di eventi natalizi e legati al periodo festivo – spiega – la gente ha seguito le iniziative e i riscontri ci sono. Stiamo proseguendo nel rilancio di una città che attira tanti talenti artistici e arrivano richieste continue per i prossimi periodi, compresa l'estate 2026. Non abbiamo avuto nessun finanziamento per il periodo natalizio, a differenza di Comuni amministrati dal centrodestra. Abbiamo preferito organizzare più eventi, di valore artistico e culturale, piuttosto che concentrare il budget su un unico concerto di Capodanno. E' stata una scelta ponderata e non la rinnego, anzi. Abbiamo voluto dare possibilità a tante persone e ai più piccoli di vivere la città in un periodo di festa”. Quella estiva, lo scorso anno, fu una scia che per l'amministrazione comunale ha significato mettere insieme iniziative finalizzate ad attirare turisti e soprattutto a ridefinire l'immagine della città, coinvolgendo pure le comunità di quartiere. I fondi regionali stanziati con le variazioni di bilancio, su iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola, sono stati lo sprone decisivo per la programmazione estiva. Per il nuovo anno, si cercherà di attingere da altre fonti. “Stiamo lavorando a una proposta importante per un bando ministeriale, sostenendo la progettualità di Gela città del mare – continua l'esponente della giunta – non sarà facile ma vogliamo avanzare la nostra iniziativa per ottenere stanziamenti e nelle prossime settimane il sindaco fornirà maggiori particolari”. Morselli, fino a oggi, è sempre stata un pezzo non secondario nel governo cittadino e il sindaco non nega il ruolo. Il posizionamento dell'assessore e del suo gruppo, alle amministrative del 2024 si rivelò più che utile allo sviluppo del progetto elettorale M5s e non solo. “Devo dire che ho un ottimo rapporto con gran parte degli esponenti del Movimento cinquestelle, con il gruppo storico e con l'onorevole Nuccio Di Paola – aggiunge – le scelte sono state sempre condivise e sviluppate in piena sintonia. Lo stesso vale per il primo cittadino. Abbiamo lavorato senza alcun problema”. Di Stefano, in questo inizio anno, non sembra voler focalizzare ogni attenzione sugli equilibri politici. Si è più volte detto soddisfatto di quanto fatto dall'attuale compagine di governo. Morselli, a sua volta, non rinuncia ai rapporti politici e istituzionali che da tempo mantiene. “L'europarlamentare Falcone? Non vedo dove stia la novità – conclude – è noto a tutti che c'è un rapporto di amicizia e quando ha potuto, l'onorevole Falcone ha dato un supporto politico concreto alla città. Questo non significa rinnegare le scelte che ho fatto due anni fa insieme al mio gruppo. Non ho mai aderito a Forza Italia ma non posso impedire all'onorevole Falcone di avere un proprio seguito in città, fatto anche di sostenitori che io stessa conosco”.