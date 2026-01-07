Serie C, dominio del Gela Basket al Palarcidiacono: CUS Catania battuto 57-90

I biancazzurri si aggiudicano il confronto nel turno infrasettimanale sconfiggendo a domicilio la formazione etnea.

Gela. Autorevole vittoria esterna del Gela Basket, che sbanca il Palarcidiacono e domina al cospetto del CUS Catania, annichilito col rotondo punteggio di 57-90. L’avvio dei biancazzurri è impeccabile ed il parziale di 31-53 maturato a metà gara pone sui binari giusti la sfida, gestita poi con cautela dagli uomini di Bernardo, che giocando col cronometro hanno portato a casa la vittoria con esperienza. 17 punti per Tarik Hajrovic, seguiti dai 12 di Gaspare Caiola e dagli 11 di Giovanni Occhipinti. In doppia cifra anche Vlad Frolov ed Emanuele Caiola.