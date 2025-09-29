Serie C, buona la prima per il Gela Basket: Giarre schiantato 87-54

La sfida, mai in discussione, termina sul rotondo punteggio di 87-54 in favore dei biancazzurri, che brindano al primo successo stagionale assieme ai propri tifosi.

Gela. Il Gela Basket rispetta la grande attesa e festeggia la vittoria all’esordio contro il Giarre. La sfida, mai in discussione, termina sul rotondo punteggio di 87-54 in favore dei biancazzurri, che brindano al primo successo stagionale assieme ai propri tifosi. Decidono il primo confronto del campionato i quattro volti nuovi. Jelic, scelto come mvp della sfida, segna 22 punti. Frolov e Jareci, invece, si presentano con 11. Dolcissimo anche il ritorno a Gela di “Giovannino” Occhipinti, che saluta i tifosi che l’hanno apprezzato tanti anni fa mettendone a referto 14. 10 e 9 punti, invece, per i fratelli Gaspare ed Emanuele Caiola, colonne portanti del sodalizio presieduto da Fabio Cipolla.