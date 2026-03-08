Serie B2, l’Ecorigen riceve la visita della Lory Volley per rincorrere il primato

La gara d’andata terminò sul punteggio di 3-0 in favore dell’Ecorigen, che lontana dalle mura del PalaLivatino conquistò il successo senza grandi patemi.

Gela. Reduce da una striscia positiva di cinque successi consecutivi, l’Ecorigen Nuova Città di Gela si prepara per la sfida interna di domani contro la Lory Volley di Pizzo. La formazione calabrese, nona in classifica con venti punti, scenderà in campo con grande voglia di far bella figura dinanzi ad una delle squadre più attrezzate dell’intero raggruppamento. Le locali, invece, in virtù di un momento di forma più che positivo, hanno raggiunto la seconda posizione e mettono nel mirino la vetta della graduatoria difesa dall’Orlandina Volley, a +6 dalle giallorosse. La gara d’andata terminò sul punteggio di 3-0 in favore dell’Ecorigen, che lontana dalle mura del PalaLivatino conquistò il successo senza grandi patemi, difendendo autorevolmente la propria imbattibilità in Serie B2.

L’arrivo di Dario Messana ha permesso alle gelesi di archiviare il momento negativo e risalire la china conquistando un posto in piena zona playoff. Dal suo arrivo in panchina, l’Ecorigen non ha mai commesso passi falsi e adesso gode di una forma straripante. La lotta per il primato passa anche dalla sfida di domani, da conquistare per aggiungere un altro tassello nel percorso giallorosso. Appuntamento alle 18 al PalaLivatino.