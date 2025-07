Serie A: chi parte favorito per la prossima stagione?

La prossima stagione di serie A si annuncia ancora più avvincente: Inter, Atalanta, Milan e le romane sono pronte alla nuova stagione con dei rinnovati progetti tecnici

Dopo la fine dello scorso campionato, con Napoli e Inter che si sono giocate lo scudetto punto a punto fino all'ultima giornata con l'arrivo di Allegri al Milan, la voglia di rivalsa dell'Inter e la ritrovata fiducia nell'ambiente Juve, la prossima stagione di serie A si annuncia ancora più avvincente. Tante le novità tra le big: Inter, Atalanta, Milan e le romane sono pronte alla nuova stagione con dei rinnovati progetti tecnici, mentre i campionati d'Italia in carica ripartiranno da Antonio Conte e diverse certezze. Riuscirà la squadra partenopea a confermarsi campione d'Italia?





Napoli e Inter le grandi favorite

Tutti o quasi gli addetti ai lavori concordano nel ritenere anche per la stagione 2025/2026 Napoli e Inter favorite per la corsa al tricolore, seguite a ruota da Milan e Juventus. Un po' più staccate ai blocchi di partenza troviamo le squadre romane, Atalanta e Bologna, con i bergamaschi penalizzati dalla rivoluzione tecnica e dall'addio di Gasperini dopo nove anni a Bergamo.

I partenopei, campioni in carica, partono coi favori del pronostico: la conferma di Antonio Conte, gli arrivi di Kevin De Bruyne e Noa Lang e altri colpi di mercato di alto livello garantiti dalla solidità finanziaria della società di De Laurentiis non possono che rafforzare una rosa già altamente competitiva. La differenza tra il Napoli e le altre squadre è nei programmi, nelle idee, nella continuità alla guida tecnica e nell'euforia di un ambiente caricato a mille. A meno di clamorose sorprese, il Napoli è destinato a lottare fino alla fine per il titolo 2025/2026.

Una valutazione che trova conferma nei giudizi condivisi da stampa e analisti, come evidenziano anche gli esperti di pronostici di Serie A, che attribuiscono ai partenopei i favori del pronostico proprio per la continuità tecnica e la profondità della rosa.

Tra le favorite della vigilia non può mancare l'Inter, lo scorso anno a un soffio dal trionfo in campionato e in Champions. Nonostante qualche scoria e qualche polemica di troppo, con Cristian Chivu nuovo allenatore e un mercato che potrebbe cambiare le gerarchie, le ambizioni della squadra milanese restano alte anche per la nuova stagione. La società nerazzurra è alle prese con la grana Calhanoglu e continua a trattare la cessione con il Galatasaray. Tuttavia le conferme di big come Lautaro e Marcus Thuram e l'arrivo, non ancora definitivo, di un forte centrale difensivo come Giovanni Leoni del Parma sono la certezza di un organico competitivo su tutti i fronti. La strategia di Marotta e Ausilio sembra chiara: qualche cessione eccellente per reinvestire e aggiungere altri calciatori di valore in rosa.





Milan e Juventus pronte al riscatto

Il Milan, rimasto fuori da ogni competizione europea, cerca l'immediato riscatto in campionato con la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri. I rossoneri potranno concentrare tutte le forze sul campionato e provare a contendere lo scudetto a Napoli e Inter. Intanto dal Torino è arrivato un ottimo rinforzo per il centrocampo, il quasi 24enne e nazionale Samuele Ricci.

Dal canto suo la Juventus, dopo le delusioni dell'ultimo campionato, è obbligata a tornare competitiva per la lotta al titolo. Gli sforzi di mercato per puntellare la rosa finora sono concentrati sulla questione Vlahovic e sui riscatti di Francisco Conceiçao e Kolo Muani. Igor Tudor, dopo l'eliminazione agli ottavi di finale al Mondiale per Club, proverà a partire forte in campionato per restituire ai bianconeri un ruolo da protagonisti.

Alle spalle delle favoritissime Napoli e Inter, quindi per la corsa al titolo 2025/2026 si posizionano Milan e Juve, con Roma, Lazio, Atalanta e Bologna pronte a inserirsi per recitare al meglio il ruolo di outsider. Difficile invece che anche qualche altra squadra possa recitare un ruolo da protagonista nella lotta scudetto, la differenza tra le rose sembra netta e difficilmente colmabile nell'arco della nuova stagione. Poi, come sempre sarà il campo a sentenziare i verdetti!