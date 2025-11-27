Sequestrati a Roma 130 kg di cocaina, in 8 in manette

ROMA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone, per l'ipotesi di reato di associazione finali...

ROMA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone, per l'ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l'epilogo delle indagini coordinate dalla D.D.A. ed eseguite dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un sodalizio organizzato e promosso da un soggetto albanese stanziato nei Paesi Bassi, il quale mediante l'utilizzo di piattaforme di messaggistica criptata, sovraintendeva al traffico di sostanze stupefacenti di tipo cocaina sul territorio unionale, tra cui in Italia.

L'attività di importazione sul territorio italiano era assicurata da una cellula capitolina del gruppo criminale, connotata da un'organizzazione gerarchico-funzionale, la quale provvedeva alla ricezione delle partite trasportate dai corrieri, alla gestione dei depositi per lo stoccaggio (ubicati a Roma) e da ultimo allo smistamento su piazze di spaccio capitoline (anche a favore di altri gruppi criminali) nei quartieri Borghesiana, Pigneto, Spinaceto, Torre Spaccata, Alessandrino, Tor De Cenci, Finocchio, Capannelle e Tor Bella Monaca.

A tal fine, si avvalevano di corrieri italiani e della collaborazione del titolare di una concessionaria per l'approntamento di veicoli dotati di appositi doppifondi da utilizzare per il trasporto delle partite di cocaina. Nel corso delle investigazioni esperite sono state documentate attività illecite afferenti a un quantitativo di oltre 210 kg di cocaina (di cui 130 kg sottoposti a sequestro), per un valore commerciale di circa 1 milione di euro, che hanno condotto all'arresto in flagranza di 3 soggetti, un italiano e due albanesi.

