Sequestrata una casa a luci rosse nel centro di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Sequestrata dalla Polizia di Stato una casa di prostituzione nel centro storico di Catania. Era gestita da una cittadina cinese, che impiegava sue connazionali. La donna è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione. Nel corso delle indagini, avviate dall’analisi delle più note piattaforme di annunci online che pubblicizzavano sesso a pagamento nella città di Catania, è stato accertato che un appartamento del centro storico catanese era stato adibito a casa di prostituzione.

Infatti, i successivi approfondimenti investigativi, eseguiti anche mediante servizi di osservazione, nonché procedendo all’assunzione di informazioni da parte dei clienti, hanno permesso agli investigatori di rilevare un insolito andirivieni e ricostruire che una cittadina cinese, conduttrice di quell’immobile, favorisse le proprie connazionali, fornendo loro appoggio logistico e organizzando gli incontri all’interno dell’immobile sequestrato attraverso la gestione di utenze telefoniche pubblicizzate su annunci online.

La perquisizione domiciliare compiuta inizialmente presso l’immobile del centro storico, ed in un secondo momento estesa anche ad un’altra abitazione nel territorio di Ragusa nella disponibilità della stessa indagata, ha portato al ritrovamento di numerosi profilattici, gel corpo e appunti manoscritti riportanti cifre e numeri di telefono. Indagato a piede libero anche un cittadino catanese che aveva coadiuvato la donna cinese per alcuni aspetti logistici. L’immobile, destinato a casa di prostituzione, dopo il sequestro è stato affidato in custodia al legittimo proprietario, con divieto di goderne e disporne.

Gli investigatori, durante le fasi di esecuzione del sequestro preventivo, dopo avere fatto accesso con un escamotage all’interno dell’immobile, hanno constatato che l’attività di meretricio era ancora in atto ed al suo interno, in attesa di ricevere i clienti, c’era anche una donna di nazionalità cinese, risultata irregolare sul territorio nazionale.

