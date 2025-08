Senza lavoro dopo anni nell'indotto, Caltagirone prosegue la sua iniziativa: "Chiedo solo dignità"

Anche le ultime coperture previdenziali sono scadute mesi addietro

Gela. Da otto giorni prosegue la sua personale iniziativa volta a una ricollocazione occupazionale. L'operaio Giuseppe Caltagirone, anche questa mattina si è presentato davanti ai tornelli della bioraffineria di contrada Piana del Signore. Dopo circa vent'anni di lavoro nell'indotto Eni, si è trovato senza un'occupazione. Anche le ultime coperture previdenziali sono scadute mesi addietro. Per altri due lavoratori, negli scorsi giorni insieme a lui davanti al sito Eni, è stata individuata una soluzione. Per lui, invece, nulla, almeno per ora. Ha avuto un incontro con il sindaco Di Stefano, che si è interessato della situazione dei tre operai. "Per ora, nessuno si è fatto sentire - dice Caltagirone - non posso che andare avanti perché non ho altro. Chiedo solo dignità".