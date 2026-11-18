La polemica "Sempre stato interesse per via del Cotone", Di Dio: "Altri si attivano solo per singole strade"

"Abbiamo poche risorse ma facciamo il possibile a differenza di chi fa presentare emendamenti per singole strade", dice l'assessore

Gela. Ieri sera, in consiglio comunale, al momento dell'approvazione della variazione di bilancio in materia, non c'è stato alcun dibattito ma solo il sostegno bipartisan per garantire i fondi necessari agli interventi di manutenzione in via del Cotone. Questa mattina, i consiglieri di centrodestra Antonella Di Benedetto e Armando Irti hanno sottolineato il loro lavoro istituzionale per ottenere il finanziamento, rimarcando il fatto che "l'amministrazione, su via del Cotone, non ha mai mosso un dito". "Strano che i due consiglieri comunali d'opposizione, ieri sera, in aula, non abbiamo proferito parola al momento del voto alla variazione di bilancio, affidando le proprie riflessioni, a cose fatte, a un comunicato stampa - dice l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio - la nostra amministrazione sta consentendo di effettuare i lavori con tutto l'iter previsto, su un progetto chiesto da Fratelli d'Italia, attraverso il parlamentare Ars Scuvera. Abbiamo seguito tutti i passaggi necessari. Non è assolutamente vero che non ci sia stato interesse per la zona di via del Cotone. Abbiamo trattato quella strada così come facciamo con tutte le altre. Abbiamo poche risorse ma facciamo il possibile a differenza di chi fa presentare emendamenti per singole strade e non per l'intera città. In via del Cotone saranno effettuati tutti gli interventi del caso. Non ci sono cittadini di serie A o di serie B".