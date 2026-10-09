Segnaletica e parcheggi per residenti sul lungomare, Oliveri: "Morgana ha fallito"

Come già fatto dalle associazioni di categoria degli esercenti, Oliveri sottolinea l'assenza “di concertazione”

Gela. Dopo un periodo di “tregua” politica, il centrodestra torna a concentrare l'attenzione sull'assessore alla polizia municipale Simone Morgana, nel recente passato più volte contestato rispetto alle scelte in materia di viabilità. Questa volta, a non convincere sono le decisioni sulla segnaletica e sugli stalli di parcheggio riservati ai residenti, sul lungomare. Le associazioni di categoria degli esercenti hanno già bocciato queste mosse. Il consigliere comunale d'opposizione, in area centrodestra, Cristina Oliveri, ribadisce il concetto, pure politico. “Il nuovo piano della sosta e la tracciatura degli stalli per residenti sul lungomare portano un'unica e ben precisa firma: quella dell'assessore alla viabilità e alla polizia municipale. Un provvedimento gestito in totale solitudine e con sconcertante approssimazione, che sta creando solo caos, rabbia e disagi incalcolabili a cittadini e commercianti”, spiega Oliveri. Come già fatto dalle associazioni di categoria degli esercenti, Oliveri sottolinea l'assenza “di concertazione”. “Ci troviamo di fronte a una gestione della segnaletica e della viabilità che l'Assessore ha lasciato andare completamente fuori controllo". "Invece di concepire un piano di mobilità strutturato, in grado di contemperare le reali esigenze dei residenti con la vivibilità delle attività commerciali e di ristorazione della zona, l'assessore ha preferito procedere per direttive improvvisate e a colpi di pennello. Nessun confronto con il Consiglio Comunale, nessuna concertazione con i commercianti, nessun ascolto dei quartieri. Il risultato della sua gestione? Segnaletica fuorviante, posti auto sottratti a chi lavora o frequenta la zona. Non si governa un settore delicato come la viabilità urbana con decisioni estemporanee. Chi vive e lavora sul lungomare merita un referente politico all'altezza, capace di pianificare e non soltanto di creare disservizi”, aggiunge il consigliere d'opposizione. A conclusione delle sue valutazioni, chiede a Morgana di trarre le conseguenze, amministrative e appunto politiche. “Prenda atto del fallimento di questa misura, assumendosi la piena responsabilità di quanto accaduto: revochi subito il provvedimento in autotutela oppure, se non è in grado di garantire una gestione efficiente e razionale del traffico e della sosta, tragga le dovute conseguenze”, conclude.