Seggio conteso in consiglio, ricorsi in Corte d'appello: verso la riunione

Entrambi i ricorsi riguardano il seggio conteso in consiglio comunale

Gela. Come riferito negli scorsi giorni, è toccato ai giudici della Corte d'appello di Caltanissetta, sezione civile, prendere in esame i due ricorsi che riguardano la vicenda del seggio conteso in consiglio comunale. I legali dell'ingegnere Grazia Cosentino (avvocati Gianfranco Fidone e Massimiliano Cavaleri), in primo grado dichiarata decaduta per incompatibilità, in favore invece dell'avvocato Paolo Cafa' (il più suffragato alle amministrative per la lista "PeR"), hanno avanzato l'impugnazione, ritenendo che il seggio debba continuare a spettare all'ex candidato a sindaco, attuale consigliere indipendente nell'area di centrodestra. Nel giudizio di secondo grado, Cafa', a sua volta, si è costituito (c'è inoltre la presenza del movimento "PeR"). I giudici del tribunale di Gela decisero in suo favore, per l'ottenimento del seggio. Il procedimento attivato davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta è stato posto in riserva. Contemporaneamente, viene valutata, da un altro giudice della Corte nissena, l'azione avanzata dall'ex assessore Nadia Gnoffo, prima dei non eletti alle amministrative tra le file di Forza Italia. Assistita da legali Riccardo Balsamo, Michele Lupo e Sandra Lupo, l'esponente azzurra ritiene che il seggio tocchi proprio a FI e quindi a lei, senza entrare nel merito della posizione di Cosentino. Quest'ultimo ricorso, destinato a essere assorbito da quello più risalente dei legali di Cosentino, è stato trasmesso dal giudice al presidente della Corte d'appello, proprio per la riunione. La trattazione di entrambi i ricorsi è stata tenuta in modalità scritta.

In foto il consigliere comunale Grazia Cosentino