Gela, il presidente Vittoria: “Il successo più bello è vedere il ‘Presti’ pieno”

Toti Vittoria, attraverso un post sui social pubblicato dal Gela, ha voluto mandare un messaggio alla tifoseria.

Gela. A tre giorni dal big match contro il Savoia, il massimo dirigente del Gela Toti Vittoria ha scritto un lungo messaggio dedicato ai propri tifosi, sinonimo di gratitudine e di ulteriore voglia di far bene e di divertirsi in un campionato ancora lungo e tutto da vivere, domenica dopo domenica.

“Cari tifosi biancazzurri, nel momento in cui ci lasciamo alle spalle un anno così intenso, sento il bisogno profondo di rivolgermi a voi con il cuore in mano. Il 2025 resterà per sempre impresso nella mia memoria e in quella di un’intera città. È stato un anno indimenticabile, che ci ha restituito ciò che Gela meritava da tempo: la promozione in Serie D. Le lacrime del 15 giugno, la rimonta contro il Canosa, l’abbraccio di un popolo intero che ha sofferto, sperato e gioito insieme… sono immagini che non dimenticherò mai. In quel momento ho capito, ancora una volta, cosa significhi davvero rappresentare Gela - prosegue Vittoria -. Questa nuova stagione in Serie D ci ha poi regalato un altro segnale fortissimo: il ritorno costante del grande pubblico allo stadio. Vedere il “Vincenzo Presti” riempirsi settimana dopo settimana è stata la vittoria più bella, perché certifica un legame autentico tra squadra e città, un sentimento che va oltre il risultato. Sul campo, la splendida vittoria nel derby contro la Nissa racchiude perfettamente il senso del nostro girone d’andata: un cammino in linea con gli obiettivi prefissati, fatto di equilibrio, sacrificio e identità. Volevamo mantenerci lontani dalla zona calda e, allo stesso tempo, divertire la nostra gente. Credo che, con il lavoro quotidiano di tutti, stiamo andando nella direzione giusta. Ogni giorno sento il fuoco sacro del pubblico gelese. È una spinta continua, una responsabilità enorme e allo stesso tempo una motivazione straordinaria che mi porta a dare tutto me stesso per questa causa, senza risparmiarmi mai. Rinnovo a tutti voi i miei più sinceri auguri, con la speranza che questo nuovo anno possa essere ancora più soddisfacente, dentro e fuori dal campo. Continuiamo a camminare insieme, uniti, con orgoglio e passione. Forza Gela. Vi aspetto in tanti allo stadio per la sfida con il Savoia: il nostro calore può fare la differenza”.