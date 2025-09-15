Seggio conteso, in appello si valuterà riunione procedimenti: "PeR" con Cafa'

L'udienza di mercoledì, a trattazione scritta, sarà comunque concentrata sull'eventuale riunione dei due procedimenti

Gela. In primo grado, il collegio del tribunale locale, sezione civile, si è pronunciato per il seggio conteso in consiglio comunale, in favore dell'avvocato Paolo Cafa', primo dei suffragati nella lista "PeR". I magistrati del presidio gelese, infatti, ritengono incompatibile l'ingegnere Grazia Cosentino, ex candidato a sindaco e oggi consigliere indipendente, nello schieramento di opposizione. Il ricorso dei legali di Cosentino, avverso la decisione di primo grado, è stato già avanzato e mercoledì si terrà la prima udienza di appello, davanti alla Corte di Caltanissetta. Si valuterà un punto preliminare, la riunione del procedimento con quello attivato dall'ex assessore forzista Nadia Gnoffo, prima dei non eletti, alle amministrative, tra le file azzurre. Per Gnoffo, che ha ottenuto l'appoggio formale del partito, intervenuto con una costituzione ad adiuvandum, il seggio conteso non spetterebbe a "PeR" ma proprio a FI. Il ricorso dei suoi legali, gli avvocati Riccardo Balsamo, Michele Lupo e Sandra Lupo, mira a una pronuncia su questo punto specifico. Se l'ex assessore ha ottenuto il sostegno formale di Forza Italia locale, "PeR" ha invece definito, sempre con un'azione ad adiuvandum, quello alle ragioni di Cafa'. Anche il movimento si costituisce nel giudizio. L'udienza di mercoledì, a trattazione scritta, sarà comunque concentrata sull'eventuale riunione dei due procedimenti. Cosentino, rappresentata dagli avvocati Gianfranco Fidone e Massimiliano Cavalieri, intende ribaltare la decisione di primo grado, ritenendo insussisstente la sua incompatibilità, legata, stando alla decisione impugnata, al ruolo ricoperto nella società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio dell'ambito e la discarica Timpazzo.