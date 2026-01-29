Seggio conteso, chiuso procedimento di appello: giudici chiamati a decidere

La decisione di primo grado defini' il diritto al seggio in favore dell'avvocato Paolo Cafa'

Gela. I giudici della Corte d'appello di Caltanissetta hanno chiuso il procedimento di appello scaturito dal seggio conteso in consiglio comunale. Questa mattina, tutte le parti hanno esposto le rispettive conclusioni. In primo grado, il collegio della sezione civile del tribunale di Gela dichiarò la decadenza dell'ingegnere Grazia Cosentino, già candidato a sindaco alle amministrative del 2024 e attuale consigliere indipendente di opposizione (in area centrodestra). Secondo i magistrati del tribunale gelese, è incompatibile a seguito dei ruoli ricoperti nella società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio rifiuti anche per conto del Comune di Gela, oltre a portare avanti la piattaforma di Timpazzo. La decisione di primo grado defini' il diritto al seggio in favore dell'avvocato Paolo Cafa', il più suffragato nella lista "PeR". Fu proprio lui a proporre ricorso. Sia Cafa' sia i legali di Cosentino, gli avvocati Gianfranco Fidone e Massimiliano Cavalieri, oggi hanno esposto le conclusioni. I difensori dell'ingegnere hanno sollevato pure una questione di legittimità costituzionale rispetto a una delle norme di attribuzione dei seggi. Per Cafa', si tratta di una questione infondata. Le conclusioni sono state rese, inoltre, dai legali che assistono l'ex assessore Nadia Gnoffo, forzista che ha a sua volta agito, nel procedimento di secondo grado, rivendicando l'attribuzione del seggio in favore di FI. Due anni fa, l'ex assessore fu prima dei non eletti nella lista di Forza Italia. È rappresentata dagli avvocati Riccardo Balsamo, Michele Lupo e Sandra Lupo. Spetterà ai giudici nisseni decidere. La pronuncia dovrebbe arrivare, al massimo, entro le prossime settimane. Se venisse confermato il diritto di Cafa' al seggio, come già deciso in primo grado, Cosentino dovrà da subito lasciare l'assise civica. Non sono esclusi ricorsi in Cassazione. Rimane anche l'opzione Gnoffo, che a sua volta, sulla base delle determinazioni dei giudici, attende di capire se riuscirà a ritornare a Palazzo di Città, nei banchi del consiglio. Peraltro, negli ultimi mesi, c'è stato un forte avvicinamento dell'ingegnere Cosentino al gruppo di Forza Italia, anche se non c'è ancora stata un'adesione ufficiale. Il partito è costituito nel procedimento, a supporto del ricorso di Gnoffo. "PeR" sostiene le ragioni di Cafa'.