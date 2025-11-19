Seggio consiliare conteso, "causa matura per la decisione": fissata udienza per le conclusioni

La decisione della Corte d'appello potrebbe essere formalizzata già nei primi mesi del prossimo anno, con evidenti risvolti negli equilibri del civico consesso

Gela. A fine gennaio, le parti concluderanno e la Corte d'appello di Caltanissetta andrà alla decisione. È stata fissata l'udienza di trattazione, per la precisazione delle conclusioni, nel giudizio di secondo grado attivato dai legali dell'ingegnere Grazia Cosentino, consigliere comunale di opposizione ed ex candidata a sindaco, che in primo grado è stata dichiarata decaduta per incompatibilità, a vantaggio dell'avvocato Paolo Cafa', primo dei suffragati nella lista del movimento "PeR". I legali dell'ingegnere hanno impugnato la decisione emessa dal collegio della sezione civile del tribunale di Gela, che ha appunto dato ragione a Cafa'. Questa mattina, si è tenuta udienza, a trattazione scritta. L'ordinanza rilasciata dai magistrati nisseni ha fissato per il prossimo 29 gennaio l'udienza per la precisazione delle conclusioni. I giudici indicano la causa come "matura per la decisione". Il procedimento in essere ha riunito inoltre il ricorso avanzato dall'esponente di Forza Italia Nadia Gnoffo, sostenuta ad adiuvandum dal suo partito, che invece è imperniato sul solo seggio, ritenendo che spetti agli azzurri, indipendentemente dalla posizione di Cosentino. L'ex assessore è rappresenta dagli avvocati Riccardo Balsamo, Michele Lupo e Sandra Lupo. Cosentino invece dai legali Gianfranco Fidone e Massimo Cavaleri. La decisione della Corte d'appello potrebbe essere formalizzata già nei primi mesi del prossimo anno, con evidenti risvolti negli equilibri del civico consesso. Se venisse confermata la decisione di primo grado, come sostenuto da Cafa', Cosentino dovrebbe lasciare l'assise civica, con il subentro dell'esponente di sinistra, primo dei suffragati in "PeR" e riferimento territoriale di Avs.