Sebastiano Aperi saluta il Gela: “Certe maglie restano cucite addosso per sempre”

Il futuro del club locale è tutt’altro che scritto, e la partenza di diversi elementi di spessore pesa inevitabilmente sulle prospettive della squadra.

Gela. Dopo Andrea Petta, Simone Giuliano e Dario Giacomarro - partiti in direzione Trapani - anche Sebastiano Aperi lascia il Gela. A comunicarlo lo stesso attaccante ex Enna attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social.

“Vorrei dire tante cose, ma oggi credo che il silenzio valga più di mille parole. Il tempo, come sempre, sarà galantuomo. A Gela voglio semplicemente dire grazie. Grazie per avermi accolto, fatto conoscere l'amore, per avermi fatto sentire a casa sin dal primo giorno, per l'affetto sincero che mi avete regalato e che continuo a sentire ancora oggi. In una stagione fatta di emozioni, sacrifici, gioie e difficoltà, questa città mi ha lasciato qualcosa che va ben oltre il calcio: il senso di appartenenza - scrive l’attaccante -. Grazie ai miei compagni di viaggio, o meglio di "(s)ventura", con i quali ho condiviso ogni battaglia, ogni sorriso, ogni momento che porterò per sempre con me. I legami costruiti dentro uno spogliatoio sono tra le cose più autentiche che questo sport possa regalare. Porterò con me ogni abbraccio, ogni applauso, ogni emozione vissuta con questi colori. Perché certe maglie si indossano. Altre, invece, restano cucite addosso per sempre. Grazie Gela”.

Il futuro del club locale è tutt’altro che scritto, e la partenza di diversi elementi di spessore pesa inevitabilmente sulle prospettive della squadra.