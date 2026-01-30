Scuvera: "Su Niscemi fare fronte comune, risorse e modello virtuoso"

"Urgono ulteriori ristori per le famiglie e la nomina di un commissario dedicato esclusivamente all'emergenza causata da questa frana", dice il parlamentare

Niscemi. "Le misure annunciate relativamente ai contributi per gli affitti e alla sospensione del pagamento dei mutui costituiscono una prima e significativa risposta alla drammatica calamità naturale che ha colpito la comunità di Niscemi. Tuttavia urgono ulteriori ristori per le famiglie e la nomina di un commissario dedicato esclusivamente all'emergenza causata da questa frana". Lo afferma Salvatore Scuvera, deputato regionale di Fratelli d'Italia, aggiungendo che "non è il momento delle polemiche, bensì di fare fronte compatto e senza colori politici. È questo che giustamente si aspettano i cittadini di Niscemi, colpiti da una tragedia epocale che peraltro è ancora in corso e si aggraverà ulteriormente. Mi sono personalmente confrontato a Roma con i vertici regionali e nazionali di Fratelli d'Italia: con i governi Meloni e Schifani noi siamo e saremo in prima linea, consapevoli che servono provvedimenti concreti, immediati e procedure di urgenza. Un grande plauso a tutti coloro che stanno operando sul campo: la sinergia tra Protezione civile, Forze dell'ordine, Esercito, operatori sanitari, Croce Rossa, volontari, Diocesi e Prefettura è un modello virtuoso di collaborazione che dovrà essere seguito anche da tutta la politica, senza alcuna distinzione di schieramenti".