Scuvera, "nella manovra approvati importanti fondi per dissalatore e dighe"

Gela. In un comparto agricolo locale gravemente leso dalla quasi totale assenza di risorse idriche, la manovra ter appena approvata dall'Ars spinge le forze di centrodestra a mettere in rilievo la previsione di fondi per le infrastrutture locali. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha seguito diversi interventi che oggi trovano copertura. "Soddisfazione per gli importanti risultati ottenuti questa mattina in seno all’Assemblea regionale Siciliana, dove sono stati approvati interventi strategici nella legge finanziaria a favore del territorio di Gela, duramente colpito dall’emergenza idrica e dalla necessità di interventi infrastrutturali nel settore agricolo. In particolare, 3,3 milioni di euro sono stati stanziati per le spese di gestione del dissalatore di Gela, offrendo una risposta chiara, immediata ed efficace alla grave emergenza idrica che sta colpendo il territorio e mettendo in ginocchio famiglie, imprese e agricoltori; 2.028.700 euro saranno destinati a interventi cruciali per l’agricoltura, tra i quali l’interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia, interventi sugli scarichi di fondo e l’adeguamento sismico della diga Comunelli. Questi risultati sono frutto di un lavoro sinergico e determinato in IV Commissione territorio e ambiente e della proficua collaborazione con l’assessore regionale al ramo, Francesco Colianni", spiega Scuvera.