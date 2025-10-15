Scuvera: “Chiederò al Consorzio di Bonifica un confronto, servono tempi certi sugli interventi”

"So bene che l’ente opera con poco personale, ma i produttori agricoli non possono pagare il prezzo dei ritardi. Con il piano delle traverse ho ottenuto 3 milioni di euro"

La crisi idrica che colpisce il territorio di Gela e l’intera provincia di Caltanissetta sta mettendo in seria difficoltà i nostri produttori agricoli. Sul tema è intervenuto il deputato di Fratelli d'Italia, Salvatore Scuvera. "Con il piano delle traverse destinate alla piana Gela ho ottenuto 3 milioni di euro per migliorare la capacita di approvvigionamento idrico per le campagne - dice - A questi si aggiungono i 2 milioni di Euro varati dalla manovra finanziaria di agosto 2025 in cui si sono stanziati 1,2 milioni di euro per l’interconnessione tra le dighe Disueri e Cimia, e 850 mila euro per la diga Comunelli, dove si interverrà su scarichi, franco idraulico e sicurezza sismica".

"Nei prossimi giorni - continua - chiederò un incontro con il Consorzio di Bonifica per verificare lo stato degli interventi e i tempi di attuazione. So bene che l’ente opera con poco personale, ma i produttori agricoli non possono pagare il prezzo dei ritardi. È necessario avere chiarezza e coordinamento per garantire acqua e continuità al comparto agricolo. Il settore agricolo è una parte fondamentale della nostra economia. Chiederò che le risorse già stanziate producano risultati concreti per il territorio nel più breve tempo possibile".