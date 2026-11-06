Botta e risposta Scuvera a Di Stefano: "Scarsa attenzione da Regione? Forse sindaco si riferisce ai suoi alleati"

"Se sto lavorando per la ricandidatura all'Ars? Sono un uscente e penso di avere tutte le carte in regola come ce l'hanno pure altri", dice

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano, non da oggi, ha alzato un muro politico piuttosto ben saldo, mettendolo tra sé e il centrodestra del governo regionale. Non si rivede affatto nelle strategie del presidente Renato Schifani. In città, rimane comunque la sua volontà di andare avanti con l'alleanza di due anni fa, che una parte di centrodestra ce l'ha in "pancia". Negli ultimi giorni, ha criticato quella che ritiene una scarsa attenzione verso la città proprio da parte della compagine governativa regionale. "Scarsa attenzione? Forse, il sindaco si riferisce ai suoi alleati, peraltro alcuni proprio di centrodestra - dice il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera - con le variazioni approvate poco meno di tre settimane fa sono stati stanziati circa 23 milioni di euro per Gela. Ci sono i fondi ulteriori per il porto rifugio, con cinque milioni di euro, e i sedici milioni per la progettazione del nuovo ospedale. Poi, ulteriori stanziamenti per manutenzioni e decoro. Non dimentichiamo gli sforzi che stiamo facendo sulla sanità e per potenziare l'ospedale Vittorio Emanuele. Abbiamo fatto partire la terapia intensiva, ci sono importanti risultati per neurologia e nefrologia. Sono stati nominati i primari in una fase non semplice e ci sono tante delibere già pubblicate per nuove assunzioni in ospedale. Speriamo che possano concretizzarsi. Sappiamo che i problemi permangono a partire dal pronto soccorso che non ha medici a sufficienza ma questa è una questione generale di tanti altri presidi ospedalieri, in Sicilia e non solo. Stiamo facendo tanto per l'agricoltura locale e per le dighe. Il governo regionale è andato incontro alle richieste di agricoltori e autotrasportatori con fondi maggiori rispetto a quelli stanziati in altre Regioni. L'attenzione c'è e la città non è per nulla abbandonata". Il governo regionale, per il parlamentare meloniano, continua quindi a muoversi in direzione delle esigenze della città e allo stesso tempo Scuvera non tralascia qualche riflessione più pratica. "Se sto lavorando per la ricandidatura all'Ars? Sono un uscente e penso di avere tutte le carte in regola come ce l'hanno pure altri - sottolinea - a decidere sarà sempre il partito". Infine, con il centrodestra locale che presenta ancora tratti molto frastagliati, Scuvera, che inevitabilmente si pone come punto di convergenza per quest'area politica, non fa previsioni a lungo termine ma suggerisce una potenziale geografia degli alleati. "Spero che l'alleanza di centrodestra che si presenterà alle prossime regionali e alle politiche - conclude - venga poi riproposta in città per le amministrative".