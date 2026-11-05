Servizio e nomine Rifiuti e nuovi assetti, rispunta società Comuni: interpello per rup, Srr conferma Polizzotto

Scelte dell'assemblea e del cda Srr

Gela. Il confronto condotto in sede di assemblea e di consiglio d'amministrazione della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale, in serata ha trovato spazio non solo per la valutazione sulla sorte degli operai i cui contratti non sono stati rinnovati e per i quali, al momento, non sembrano esserci troppe soluzioni attuabili, data soprattutto la condizione finanziaria di Impianti Srr, società per la quale hanno prestato servizio attraverso agenzia interinale fino a pochi giorni fa. Sindaci, organi tecnici e management di Impianti Srr, società in house controllata dalla Srr4, hanno concordato infatti sulla definizione di un interpello, interno ed esterno, per individuare il rup che dovrà occuparsi dell'iter finalizzato a superare l'affidamento contrattuale per il servizio rifiuti che fino a oggi Srr ha sempre assicurato a Impianti Srr. Sembra peraltro che la strada prevalente per mettersi in linea con la normativa attuale non sia quella della gara d'appalto ma l'opzione maggioritaria, inizialmente quasi del tutto esclusa, è diventata la costituzione di una società di Comuni, sempre attraverso un'ala pubblica sul servizio. È un iter che va avanti con non poche difficoltà ma che dovrà essere concretizzato prima possibile. Il cda della Srr4 inoltre ha rinnovato l'incarico di consulente della società all'avvocato Stefano Poliziotto, professionista che in svariate fasi gestionali del ciclo rifiuti ha sempre avuto spazio nella governance territoriale. Intorno ai consulenti di Srr e Impianti Srr, sovente con doppio ruolo, negli ultimi tempi qualche riflessione in più è stata sviluppata in uno scorcio gestionale che per le due società della filiera rifiuti locale è tutt'altro che semplice, come testimoniato non solo dall'inchiesta sui presunti illeciti a Timpazzo ma pure dai numeri finanziari che stanno emergendo dalle verifiche della struttura commissariale.