Scuole e alte temperature, "Gela nova": "Un piano per adeguare gli istituti"

La riapertura delle scuole e le alte temperature

Gela. Ripartenza delle scuole e temperature ancora molto elevate. Un tema che abbiamo affrontato, richiamando uno dei pochi esempi virtuosi, quello della scuola "Giudici". "Il caso della scuola "Paolo Emiliani Giudici", dove le aule sono climatizzate, rappresenta sicuramente un esempio positivo. Un plauso alla scuola e a chi ha contribuito a raggiungere questo risultato: può diventare un modello da seguire anche per gli altri istituti della città. Rivolgiamo quindi un appello al Comune di Gela e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ciascuno per gli edifici di propria competenza, affinché venga avviata una ricognizione delle scuole e si programmi gradualmente l’installazione di sistemi di climatizzazione, verificando preventivamente l’adeguatezza degli impianti elettrici e i fabbisogni energetici", dice il segretario di "Gela nova" Vincenzo Cascino. "L’utilizzo di pompe di calore caldo-freddo non rappresenterebbe una soluzione utile soltanto per affrontare il caldo di settembre, ma potrebbe contribuire anche alla climatizzazione durante i mesi più freddi, soprattutto considerando il costo del metano. Il tutto dovrebbe essere accompagnato, dove possibile, dal recupero e dal potenziamento degli impianti fotovoltaici e da interventi di efficientamento energetico. Non possiamo arrivare ogni settembre a discutere dello stesso problema. L’obiettivo deve essere programmare oggi per garantire ai nostri ragazzi scuole più confortevoli ed efficienti durante tutto l’anno. L’esempio della "Giudici" dimostra che una strada è possibile: adesso bisogna lavorare affinché non rimanga un’eccezione", conclude Cascino.