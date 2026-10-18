Scuola "Solito", comitato Area urbana 5: "Lavori aggiudicati, adesso si proceda con il cantiere"

Di recente, una delle aziende che ha preso parte alla gara d'appalto ha presentato richieste di verifiche che potrebbero rallentare l'iter

Gela. L'aggiudicazione definitiva dei lavori di ripristino della scuola “Solito” è avvenuta con provvedimento regionale, a conclusione della fase di gara. Il comitato di quartiere Area urbana 5 si rivolge all'amministrazione comunale, chiedendo celerità nell'avvio dei cantieri. Di recente, una delle aziende che ha preso parte alla gara d'appalto ha presentato richieste di verifiche che potrebbero rallentare l'iter. “Chiediamo l’immediata attivazione delle procedure necessarie alla stipula del contratto e all'avvio materiale dei lavori presso la scuola Enrico Solito di via Berchet”, fanno sapere dal comitato. “Tuttavia, il comitato esprime forte preoccupazione per il rischio che l'opera subisca ulteriori e ingiustificati ritardi nella fase di consegna del cantiere, prolungando i disagi per gli studenti, le famiglie e il personale scolastico del quartiere e i commercianti della zona. L'aggiudicazione dello scorso 24 settembre rappresenta un passo fondamentale che attendevamo da tempo. Adesso, però, non si può più perdere un solo giorno. La riapertura del plesso “Enrico Solito” rappresenta un’opera strategica e vitale per la nostra zona. Oltre a dare nuovamente un ulteriore e concreto sostegno ai residenti e alle attività commerciali del quartiere che beneficiano del movimento e della vitalità indotti da una struttura di questa portata, l'obiettivo primario resta quello di riportare finalmente a casa la comunità scolastica”, riporta una nota del comitato di quartiere.