Scuola "Solito", attesa per i fondi: "Aspettiamo il decreto della Regione"

Gela. Nel contesto dei tanti cantieri in corso, prevalentemente finanziati con fondi Pnrr per “Qualità abitare”, gli uffici del settore lavori pubblici, a Palazzo di Città, attendono riscontri dalla Regione per la scuola “Solito”. Chiusa ormai da anni, a causa di un cedimento interno, l'iter non è mai stato privo di intoppi. Si sono susseguiti stop e riprese della procedura. In questi mesi, gli uffici municipali hanno disposto l'annullamento in autotutela degli atti fino a ora rilasciati, compresi quelli di gara per l'aggiudicazione, e aggiornato la progettazione. “Aspettiamo riscontri dalla Regione, trattandosi di fondi delle compensazioni minerarie – dice l'assessore Luigi Di Dio – è necessario che venga rilasciato il decreto”. In settimana, un altro provvedimento di sblocco, con relativo decreto, è arrivato da Palermo, per il polo dell'infanzia della scuola “Pirandello”. Circa tre milioni e mezzo di euro, in un progetto inizialmente ricompreso in “Agenda urbana” e adesso coperto con stanziamenti Fsc 2021-2027.