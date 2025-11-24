Screening oncologici in piazza San Francesco, con il truck Publipeas

Grazie all’utilizzo della telemedicina e l’impiego di due medici radiologi, l’ambulatorio mobile sarà in grado di fornire refertazione in doppia lettura

Gela. Da martedì 25 a venerdì 28 novembre il truck di Publipeas sosterà in piazza San Francesco per una campagna di prevenzione di screening oncologici promossa dalla Regione Siciliana e dall'Asp Caltanissetta. Gli ambulatori mobili eseguiranno mammografie in maniera gratuita. Ne ha dato notizia l’assessore alla Salute, Filippo Franzone. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. La mammografia è un esame radiologico efficace per identificare precocemente i tumori del seno, anche di piccole dimensioni, non ancora percepibili al tatto. Grazie all’utilizzo della telemedicina e l’impiego di due medici radiologi, l’ambulatorio mobile sarà in grado di fornire refertazione in doppia lettura, con possibilità di arbitrato con un terzo radiologo. I tempi di esecuzione sono di 7 giorni al termine dei quali i referti saranno disponibili sulla piattaforma dedicata.