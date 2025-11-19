Screening glicemici pediatrici alla Villetta di Macchitella: una mattinata dedicata alla prevenzione

L'appuntamento è per domenica 23 alla Villetta di Macchitella, dalle 9.30 alle 12.30.

Gela. Sarà una domenica all’insegna della salute e della prevenzione: il 23, dalle 9.30 alle 12.30, la Villetta di Macchitella si trasformerà in un punto di riferimento per le famiglie grazie a una sessione di screening glicemici pediatrici gratuiti. L’iniziativa è promossa dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), in collaborazione con l’associazione Diabete Tre e l’Unione Insigniti al Merito della Repubblica, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza del monitoraggio precoce della salute metabolica dei più piccoli.

La glicemia – il livello di zuccheri nel sangue – rappresenta un indicatore essenziale del benessere dell’organismo. Nei bambini, variazioni persistenti possono essere un campanello d’allarme per:

- predisposizione al diabete di tipo 1 o di tipo 2;

- difficoltà nella regolazione metabolica, spesso correlate a stili di vita poco equilibrati;

- disturbi alimentari o alterazioni endocrine nelle loro fasi iniziali.

Lo screening, rapido e indolore, consente di individuare segnali che molto spesso non presentano sintomi evidenti. Identificare eventuali anomalie in anticipo permette di intervenire tempestivamente, di evitare complicazioni e di promuovere abitudini salutari sin dalla giovane età.

Durante la mattinata, personale sanitario specializzato e volontari del CISOM e di Diabete Tre offriranno:

- misurazione della glicemia capillare;

- informazioni utili sulla prevenzione del diabete;

- consigli su corretta alimentazione e stili di vita sani;

- un momento di confronto con operatori formati in ambito pediatrico.

La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione.

Prendersi cura della salute dei bambini è un investimento prezioso sul loro futuro. Partecipare allo screening rappresenta un gesto semplice ma significativo, che dimostra attenzione, consapevolezza e responsabilità. CISOM e Diabete Tre invitano tutte le famiglie a prendere parte all’iniziativa domenica 23 alla Villetta di Macchitella, dalle 9.30 alle 12.30, per una mattinata dedicata alla prevenzione e al benessere dei più piccoli.Gela,.