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Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale di magnitudo 4.3 avvertita a Palermo e a Catania

PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi. La scossa sismica che ha avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eo

A cura di Redazione Redazione
23 ottobre 2026 13:00
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Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale di magnitudo 4.3 avvertita a Palermo e a Catania -
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PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi.

La scossa sismica che ha avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eolie, è stata avvertita fino ad Acireale e a Catania. Al momento non ci sono notizie relative a danni gravi a cose.

-Foto screenshot sito Ingv-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 23 ottobre 2026

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