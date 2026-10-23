Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale di magnitudo 4.3 avvertita a Palermo e a Catania

PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi. La scossa sismica che ha avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eo

A cura di Redazione 23 ottobre 2026 13:00

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PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi. La scossa sismica che ha avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eolie, è stata avvertita fino ad Acireale e a Catania. Al momento non ci sono notizie relative a danni gravi a cose. -Foto screenshot sito Ingv-

(ITALPRESS).