Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale di magnitudo 4.3 avvertita a Palermo e a Catania
PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi. La scossa sismica che ha avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eo
PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita in alcune zone della città di Palermo alle ore 11.51 di oggi.
La scossa sismica che ha avuto luogo nel Tirreno meridionale, a largo della costa del Messinese e delle Isole Eolie, è stata avvertita fino ad Acireale e a Catania. Al momento non ci sono notizie relative a danni gravi a cose.
-Foto screenshot sito Ingv-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 23 ottobre 2026