Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia

A cura di Redazione 08 marzo 2026 07:35

ROMA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata, alle ore 04:32, dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Grecia. L'evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. - foto Ingv - (ITALPRESS).