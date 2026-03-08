Quotidiano di Gela

Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia

08 marzo 2026 07:35
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata, alle ore 04:32, dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Grecia. L'evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

